Ich habe im Presseblick (und beispielsweise auch hier) schon öfters erwähnt, dass es mittlerweile ein ganzes Arsenal an herrschaftlichen Kampfbegriffen gibt, um die Glaubwürdigkeit von Menschen zu untergraben, die unangenehme Sachverhalte, Meinungen und Thesen ansprechen. Populismus, Verschwörungstheorie, Antisemitismus, Putinversteher, Gutmensch, Querfront – um nur einige zu nennen. Wer so immer und immer wieder gelabelt und etikettiert wird, der ist schnell eine Persona Non Grata: ein Schmuddelkind, mit dem man sich besser nicht abgibt, weil man sonst selbst nicht mehr glaubwürdig stattfindet. Diese Herrschaftstechnik funktioniert in vielen Fällen (leider) ganz hervorragend.

Ein bekanntes Beispiel hierfür ist Ken Jebsen und sein Sender KenFM, der weit in die Linke hinein als antisemitische Unperson gilt. Das geht sogar so weit, dass regelmäßig behauptet wird, dass selbst wer sich von ihm interviewen lässt, auch schon irgendwie antisemitisch, rechts, Querfront oder ein komischer Spinner sein muss (beispielsweise der Friedensforscher Daniele Ganser). Deshalb steht beispielsweise in der Wikipedia auch häufig der Nachtrag: „war zu Gast bei KenFM“ – ganz so, als wäre das schon ein übles Branding und man müsse diese Person unbedingt meiden. Diese perfide Denunziations-Technik wird selbstverständlich nicht angewendet, wenn jemand zu Gast bei Maybrit Illner, Markus Lanz oder irgendjemand anderen war. Weil es schlicht absurd ist. Sonst müsste man ja jeden, der eine Frauke Petry interviewt, unterstellen, braunes Gedankengut zu haben.

Mittepopulisten

Als Albrecht Müller von den Nachdenkseiten (NDS) mit KenFM kooperiert hatte, verabschiedete sich der jahrelange Weggefährte Wolfgang Lieb von den NDS. Vermutlich hatte er -genau so wie viele andere vermeintlich oder unvermeintlich Linke- fest daran geglaubt, dass Ken Jebsen ein antisemitischer, rechtspopulistischer, antiamerikanischer Verschwörungstheoretiker sei, den man unbedingt meiden muss, um nicht selbst in diese Ecke gestellt zu werden. Die TAZ hat das in einem unsäglich-einseitigen Pamphlet sogar bestätigt:

„Müller hat sich seit der Ukraine-Krise zweifelhaften Positionen und Personen angenähert. Etwa Ken Jebsen, dem früheren RBB-Moderator, der kurz nach Antisemitismusvorwürfen gefeuert worden war. Müller ließ sich von ihm für seine Webseite kenfm.de interviewen.“

Ich muss zugeben, auch ich hatte anfangs etwas Bauchschmerzen, mir überhaupt ein Interview von KenFM anzuschauen. Und wie wahrscheinlich jeder, habe ich nur darauf gelauert und gewartet, bis die ersten menschenfeindlichen, antisemitischen und rechtspopulistischen Äußerungen von ihm kommen. Zu tief saß bei mir das Branding und zu häufig wurde es immer wieder vorgetragen. Stattdessen erlebte ich Interviews, die teilweise länger als zwei Stunden gingen, Gäste aussprechen durften und mit Respekt behandelt wurden. Selbstverständlichkeiten, die häufig eben nicht mehr selbstverständlich sind, wenn man sich einmal anschaut, mit welchen aggressiv-subversiven Suggestiv-Fragen beispielsweise eine Sahra Wagenknecht in den Öffentlich-Rechtlichen Medien konfrontiert wird. Häufig mit dem Hintergrund, sie und die Linkspartei in ein schlechtes Licht zu rücken.

„Ganz einfach, in der Sendung KenFM gab es eine Rubrik, die über 545 Wochen über den Sender ging: „Rückblicken“. Darin wurde jede Woche gegen latenten Rassismus angesendet. […] Dazu wurden O-Töne von Holocaust-Überlebenden eingespielt. […] Dieses Format lief 10 Jahre! Jede verdammte Woche. Ausgerechnet mir Antisemitismus und das Leugnen des Holocaust zu unterstellen, ist daher in etwa so dreist, wie wenn man von Martin Luther King behaupten würde, er wäre Fan des Ku-Klux-Klans.“ Ken Jebsen im Interview mit den Nachdenkseiten vom 2. November 2016

NATO-Versteher

Mittlerweile habe ich bestimmt mehr als 30 Interviews, Vorträge und Dokumentationen von und mit ihm gesehen. Mein persönliches Fazit ist, dass er -und das Portal KenFM mit seinen mehr als fünf Mitarbeitern- Menschen des Friedens sind. Man muss seine Konzentration auf die USA, die NATO, die CIA und das Bankensystem nicht immer teilen (schließlich gibt es noch viele andere Regierungen, Konzerne, Banken usw. die Verantwortung tragen), man muss ihn persönlich nicht sympathisch finden oder allen Inhalten des Senders bedingungslos zustimmen. Dennoch gibt es immer wieder sehr gute und sehr wichtige Beiträge.

Die US-Regierung, US-Konzerne, US-Geheimdienste, US-MiIlliardäre und US-Banken sind für viel Leid auf der Welt verantwortlich. Kein Land auf der Welt hat diese gewaltige militärische Streitmacht mit mehr als 900 Militär-Stützpunkten weltweit, mehr Angriffskriege in den letzten 20 Jahren geführt oder gibt mehr Geld für die Waffenindustrie aus. Wenn jegliche Kritik daran, sofort als antiamerikanisch und antisemitisch gebrandmarkt wird, heißt das letztendlich nichts anderes, als dem Imperium bedingungslos zu gehorchen. Das kann nicht das Ziel linker Gesellschaftsanalyse sein!

KenFM hat mittlerweile so viele Aufrufe wie Spiegel Online und mehr Follower (ca. 280.000) auf Facebook als die ARD (ca. 213.000). Das Internetportal ist damit längst zu einer ernsten Gefahr für die Meinungs- und Deutungshoheit der neoliberalen Einheitsmedien geworden. Genau so wie die Nachdenkseiten. Sollte die Fake News – Gesetzgebung von Heiko Maas beschlossen werden, würde es mich nicht wundern, wenn beide Portale ins Visier genommen werden würden. Übrigens hat der freie Journalist Mathias Bröckers im Winter 2016 ein Buch mit dem Titel „Der Fall Ken Jebsen“ herausgebracht, der noch einmal verdeutlicht, wie stark medial gegen ihn vorgegangen wird und wurde, um ihn zu diskreditieren. Im Buch sagt Ken Jebsen dann so rechtsnationale, antisemitische und völkische Dinge wie:

„Das ganze Gefasel von wegen, das Geld würde nicht reichen, daher müsse der Sozialstaat demontiert werden, und mehr ‚Eigenverantwortung‘ wäre die Zukunft. Das ist doch nichts anderes als komplette Verarsche. Geld ist in obszönen Mengen da. Nur ist es vollkommen pervers von unten nach oben verteilt.“

Zum Abschiss freigegeben

Und nun freue ich mich auf all die Kommentare, die mir verkappten und/oder „sekundären Antisemitismus“ vorwerfen oder mir mit tollen Quellenangaben von watchblogs oder mit geheimen Formeln, Codes und Zeichen von antideutschen Jüngern zeigen wollen, was für ein Nazi Ken Jebsen in Wahrheit doch sei. Schließlich bin ich einfach viel zu blöde, das zu erkennen. Dafür schon einmal vielen Dank! Schließlich lerne ich immer gerne dazu! Bitte speichert auch diesen Beitrag und schreibt überall, in anderen Foren und Blogs, dass der olle epikur vom ZG-Blog versucht hat, den Querfront-Nazi Ken Jebsen reinzuwaschen. Auch dafür schon einmal: Vielen Dank!